東京・北区の小学校で11人がけがをした火事について、松本洋平文部科学大臣はきょう（22日）の会見で、「かなり危機的な状況」と表現し、児童生徒、教職員の安全確保のため「全国の教育委員会などに対し、学校施設の安全管理体制の点検を速やかに求めていきたい」と話しました。松本文科大臣はきょうの（22日）会見で、「大変厳しい状況の火災で、ひさしの上に児童が避難するなどかなり危機的な状況にあったと承知をしている」と説