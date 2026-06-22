アメリカとイランの戦闘終結にむけた覚書の署名を受けて行われた直接協議について、仲介国のパキスタンとカタールは、ホルムズ海峡の安全な航行やレバノンでの戦闘終結を確実にするための枠組みの設置で合意したとする声明を出しました。スイスで21日に始まったアメリカとイランの代表団による直接協議をめぐり、仲介国として参加したパキスタンとカタールは22日、「前向きかつ建設的な議論が行われた」として、「心強い進展がみら