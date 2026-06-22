高市総理大臣は、衆議院予算委員会で、食料品の消費税減税について、「実行から2年後には元に戻す。これははっきり申し上げておく」と述べました。国民民主党・田中健議員：（食料品の消費税減税は）2年限定だと説明されています。しかし、一度下げた税を2年後には戻すというのは大変だと思います。増税になりますので。高市総理：政府与党としては、2年間の減税が終了した後は、現行の8％の軽減税率に戻すということを想定してお