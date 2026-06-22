格闘家でタレントの角田信朗（65）が、22日までにインスタグラムを更新。新幹線内での出来事を明かした。ストーリーズを更新し「新幹線のグリーン車に乗った小さな子供が大きな声ではしゃいで車両の中を走り回ってる」と状況を報告。「それは子供だから仕方ないんだけど父親も母親も何のアクションも起こさずに放し飼いボクがちょっとため息をついたら親がこっちを観た後子供をデッキに連れて行ったの」と説