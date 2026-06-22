開催中 【拡大画像へ】 AmazonのKindleストアで、原作・天原氏、作画・masha氏のファンタジー「異種族レビュアーズ」がセール価格で販売されている。 価格は、1巻から8巻までが99円、9巻は653円、10巻と11巻は683円となっている。全巻をまとめて購入した際の合計金額は2,811円となる。 なお、セール品の売り切れ、セール自体の中止の可能性もあるため、対象の商品