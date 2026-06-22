ジョーダン ブランドは6月19日、グローバル1on1バスケットボールトーナメント「The One」の2026年大会開催を開催する。 今回で3回目の開催となる「The One」は、バスケットボールの原点とも言える一対一の勝負にフォーカスした大会で、コート上の競技だけでなく、音楽やデザイン、コミュニティなど、バスケットボールカルチャーの魅力も発信するジョーダン