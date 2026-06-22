「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の２２日午後２時現在で、フジクラが「買い予想数上昇」で４位となっている。 引き続き、１８日の取引終了後に発表した２７年３月期の連結業績予想の上方修正が買い予想数の上昇につながっているようだ。売上高を１兆２４３０億円から１兆４６２０億円（前期比２３．７％増）へ、営業利益を２１１０億円から３１００億円（同６４．３％増）へ、純利益を１５６０