ゆうちょ銀行が反発。大和証券は１９日、同社株の目標株価を３０００円から３７００円に引き上げた。投資判断は５段階で２番目の「２（アウトパフォーム）」を継続した。円債投資を軸に長期的に利益成長が続いていく、とみている。２７年３月期の連結純利益は前期比３３％増の７０００億円と会社計画（６６００億円）の超過達成を予想。円債利息の伸長や日銀の利上げ影響を主因に大幅増益を見込む。２８年３月期の同利益は