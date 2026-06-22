ジェフユナイテッド千葉は22日、FW呉屋大翔やDF鈴木大輔ら8選手と契約を更新したことを発表した。契約更新選手は以下の通り。FW呉屋大翔GKホセ・スアレスDF石尾陸登DF久保庭良太MF品田愛斗MF米倉恒貴MF田口泰士DF鈴木大輔なお、MF岩井琢朗はブラウブリッツ秋田に期限付き移籍する。期間は27年6月30日まで。千葉との公式戦には出場できない。順天堂大から加入2年目の今年は百年構想リーグで2試合に出場していた。