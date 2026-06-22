【動画】中島健人が人気俳優兼アイドルを演じる『ラブ≠コメディ』特別動画／歌番組シーン 中島健人が自身のInstagramで、7月3日に公開される中島の主演映画『ラブ≠コメディ』の特別動画を披露した。 ■中島演じる神崎麗司が出演する劇中の架空ドキュメンタリー番組 中島は「え？これリアルですか」と添えて動画を公開。 「ガチすぎるこれ」と掲げた動画では、中島が演じる人気俳優兼アイドル・神崎麗司に密