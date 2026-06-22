22日午前11時半頃、東広島市黒瀬町のゆめタウン黒瀬付近で近くの住民から「銃のようなものを持っている男がいる」と通報がありました。警察は、午後1時20分ごろ、ゆめタウン黒瀬の駐車場で男性を発見し、確保しました。男性は、モデルガンのようなものを持っていて、警察が所持品を確認し、男性から話を聞いているということです。けが人はいないということです。【2026年6月22日午後2時15分時点の情報】