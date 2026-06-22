21日（日）、ネーションズリーグ（VNL）2026女子の予選ラウンド第2週が各地で行われた。 トルコ、フィリピン、タイの3カ国に分かれて行われているVNL2026女子の予選ラウンド第2週。21日に第2週の最終日を迎えた。 前日のドミニカ共和国代表戦で今大会初黒星を喫した日本代表は、FIVBランキング1位のイタリア代表と対戦。相手のサーブに対応できず、セットカウント0-3（21-25、23－25、18-25）で