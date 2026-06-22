22日（月）、大同生命SV.LEAGUE MEN（SVリーグ男子）の東京グレートベアーズは、セッターの深津旭弘（38）と2026-27シーズンの選手契約を継続することを発表した。 2024年のパリオリンピックの男子日本代表メンバーにも選出された深津。そのキャリアは東海大学を卒業後、JTサンダーズ広島、堺ブレイザーズを経て2023-24シーズンに東京GBへ入団した。在籍3季目となっ