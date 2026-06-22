1992年に26歳で亡くなったシンガー・ソングライター尾崎豊さんの妻・尾崎繁美さんが21日、自身のインスタグラムを更新。父の日であったこの日、「大切な時間が残された、私の大好きな一枚」という豊さんと息子の2ショットを披露した。【写真】「遊園地での父と子」繁美さんが公開した尾崎豊さん＆息子・裕哉の父子ショット豊さんと繁美さんの息子である尾崎裕哉（36）も現在、父と同じシンガー・ソングライターとして活躍中。