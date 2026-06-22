TOKYO MX（東京メトロポリタンテレビジョン株式会社）で毎週火曜日21:25～21:54に放送中のゲームバラエティ番組『野田クリの野望～ゲーム天下統一への道～』。あす6月23日（火）の放送は‥。 今回は野田クリもハマった物理演算パズルの金字塔「Q」の開発者が見参！「ボールをコップから出す」「壁にボールを当てる」「物体を動かす」などのシンプルな設問に対して、自由に線や図