MLB・ブルージェイズとの3連戦に挑んでいたカブス。3戦目が雨天中止となり、先発予定だったカブス・今永昇太投手が、日本時間23日に行われるメッツ戦にスライド登板することとなりました。日本人選手も在籍するカブスとブルージェイズは、同21日から始まった今回のカードで今季初対戦。初戦ではカブス・鈴木誠也選手が5打数3安打2打点の躍動を見せ、2戦目ではブルージェイズの岡本和真選手が松井秀喜さんのルーキーイヤーに並ぶ第1