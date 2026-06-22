俳優の本田響矢が21日、自身のインスタグラムを更新。前日に27歳の誕生日を迎えた本田は、オフショットを添え報告。ファンからは祝福の声が多数寄せられている。【写真】「27歳も、どうぞよろしくお願いいたします!!」黒髪×メガネ姿で“自然体”な笑顔の本田響矢直近は金髪での登場が多かった本田だが、“久しぶり”に黒髪での写真を投稿。メガネ姿で自然体な笑顔を見せるオフショットを添え、「27歳も、どうぞよろしくお願い