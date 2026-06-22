アルピニスト野口健氏の長女で、今年の第58回ミス日本グランプリに輝いた野口絵子さん（22）が、22日放送のテレビ朝日「徹子の部屋」（月〜金曜後1・00）にゲスト出演。同コンテストの審査について語った。出場1年前に経験者に会ったことでその役割を知り、自身が続けるボランティア活動に重なることから応募したと明かし、1950年から続く同コンテスト誕生の経緯を解説した絵子さん。「選ばれてからが始まり」というミス日本は