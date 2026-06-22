阪神の高橋遥人投手が２１日のＤｅＮＡ戦で９回５安打１失点で完投。今季５度目の完投勝利で左腕では球団初の開幕９連勝を飾った。今季は９勝、防御率１・０６、５完投、４完封などでリーグトップに立つが、高橋の安定感をより示す数字がある。ＷＨＩＰ（１イニングあたりに許した走者を示す指標）で、１２球団トップの０・７０と突出した数字を残している。ＷＨＩＰは「（与四球＋被安打）÷投球回」で求められる。数値が