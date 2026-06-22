タレントで歌手の北山宏光（40）が22日、フジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・47）にゲストとして生出演。FIFAワールドカップ（W杯）を見て楽曲のイメージが浮かぶかとの質問に答えた。この日は元「BiSH」で歌手、女優としても活動するセントチヒロ・チッチとそろって登場。MCでフリーアナウンサーの神田愛花は「お2人とも作詞作曲をされるので、今まさに日本、W杯で活躍されていますから、その放送を見て、凄いいい曲とか