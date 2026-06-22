22日の衆議院予算委員会で、中道改革連合の後藤祐一議員が、ホルムズ海峡への自衛隊掃海艇の派遣などの問題を高市早苗総理に質した。【映像】小泉氏指名→猛抗議→ヤジの瞬間（実際の様子）後藤議員は、6月15日にイギリス・フランス・ドイツ・イタリアの4カ国が「ホルムズ海峡が早急に開放されることが不可欠である。我々は各々の憲法上の要件に従いつつ、商業航行の安全確保や機雷掃海活動に向け自らの役割を果たす」と共同声