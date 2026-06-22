サッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会のチュニジア戦が行われた２０日（日本時間２１日）、神奈川県内各地でパブリックビューイング（ＰＶ）が開かれた。試合は、４―０の大勝。横須賀市出身の伊東純也選手（３３）がＷ杯初ゴールをあげるなど、県ゆかりの選手の活躍に関係者や市民が喜び合った。伊東選手の地元、横須賀市では同市の横須賀総合高校を会場にＰＶが開催され、市民のほか、父・利也さん（５９）や小