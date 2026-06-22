タレントの小森純が１９日、ＹｏｕＴｕｂｅで長男と次男を山村留学に行かせた理由を赤裸々に語った。小森は１２歳と１０歳の長男、次男を渡嘉敷島へ短期山村留学させたといい、「私が連れて行きたくて、興味があった」と小森が率先して計画して行かせたという。なぜ山村留学させたのかと聞かれた小森は「大変だったの。去年。こんなこと人様には言えないけど、大変なの、育児って」と切り出し「家に帰ってきてダラダラゲーム