ホンジャマカ恵俊彰（61）が22日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）にMCとして生出演。サッカーFIFAワールドカップ2026（W杯）北中米大会1次リーグのチュニジア戦で、日本代表が先制点を「16秒」で奪いとったことについてコメントした。日本は、W杯の試合では史上最速となる開始4分で先制点を奪取した。恵はこの1点目についてGK鈴木彩艶から、冨安健洋、鎌田大地、上田綺世、中村敬斗、そして鎌田が左足ヒールでゴールを