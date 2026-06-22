稲垣吾郎がディレクションする東京・原宿のレストラン「BISTRO J_O」が22日、映画「バナ穴BANA_ANA」とのコラボメニューを発表した。25日から7月20日までの期間限定。稲垣、草〓剛、香取慎吾が主演を務める映画「バナ穴BANA_ANA」（27日公開）を記念したコラボメニューで、「チョコバナナのタルトチョコチップジェラート添え」（1000円）と、「バナナジュース」（キウイ、マンゴー、ベリー、各800円）の2種類。映画のタイトルと