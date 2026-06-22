6月16日、9人組アイドルグループ「Snow Man」の佐久間大介が、自身のXとInstagramでラーメン二郎仙台店2に訪れたことを報告した。人気アイドルがデカ盛りラーメンを食す姿は注目を集めたが、佐久間の来店後、意外な反響を呼んでいるようだ。佐久間は、Xで《スープはガッツリの乳化で、マイルドながら力強い味！！美味しかった〜》とつづり、ラーメン二郎の写真を投稿した。「Instagramでは、友人と日帰りで仙台を旅行したこと