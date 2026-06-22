6月20日、俳優の浅野忠信と妻でモデル・女優の中田クルミが、思わぬ形で話題を集めている。きっかけは、花屋『reseda』のスタッフが運営するインスタアカウント「HanaSnap」への出演だった。同アカウントは《花と人のストリートスナップ》をコンセプトに、街で出会った人に花を持ってもらい撮影する企画。今回公開された動画には、犬の散歩中だった浅野と中田夫妻が登場した。注目を集めたのは、その撮影時のやり取りだ。投