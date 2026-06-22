ロックバンド「ウルフルズ」のトータス松本が21日、DJを務めるラジオ番組『Got You OSAKA』（FM COCOLO）に出演。大河ドラマ『豊臣兄弟！』（NHK総合ほか）で共演した菅田将暉の“激ヤセ”ぶりについて撮影中のエピソードを披露した。【写真】菅田将暉の激ヤセぶりが話題となった『豊臣兄弟！』第23回「さらば半兵衛」『豊臣兄弟！』で信長（小栗旬）に謀反を起こす武将・荒木村重を演じているトータス。21日に放送された第24