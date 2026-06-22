元ＨＫＴ４８でタレントの村重杏奈が“マシュマロボディ”に視線が集まっている。２１日までにインスタグラムで「マシュマロです！間違えた！村重です！」とあいさつした村重。「ｓｈｉｇｅｓｉｈｉｇｅ８月号間違えた！ＣａｎＣａｍ８月号！！バストケアの事について話してます！髪の毛はくるくるな感じで」と紹介し、オフショットをアップ。胸元がチラリと見えるタンクトップとにショートパンツをあわせた素肌あらわなシ