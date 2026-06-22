ソフトバンクのダーウィンゾン・ヘルナンデス投手が２２日、投球再開に向けて順調な姿を見せた。１０日に左肘のコンデション不良のため出場選手登録を抹消。この日はみずほペイペイドームで投手練習に参加し、軽めのキャッチボールなどで汗を流した。現在、左肘は「すごくいいと思う。離脱してから２週間が経過して、肘の状態はすごく良くなっています」とコメント。２３日に病院で状態を見る予定で「あしたチェックを受けるけ