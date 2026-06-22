静岡第一テレビは、２１日に生中継したサッカー北中米Ｗ杯の日本対チュニジア戦で、個人全体視聴率２２・９％（占拠率６３・０0％）を獲得したと２２日発表した。個人視聴率移行の２０２０年度以降、同社の歴代最高視聴率となった。瞬間最高視聴率は個人で、試合終了後、午後２時５６分の２８・９％、世帯でも、試合終了後で午後２時５８分の４４・０％だった。