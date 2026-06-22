岐阜県恵那市で男子小学生が下校中、見知らぬ男に平手打ちされました。警察は22日、暴行容疑で51歳の男を逮捕しました。 逮捕されたのは恵那市大井町の会社員の男（51）で6月8日午後3時ごろ、恵那市大井町で男の子の顔を平手打ちした疑いがもたれています。 男の子にけがはありませんでした。 小学校の教師から「児童が下校中に男にびんたをされた」という通報があり、警察が防犯カメラなどの捜査から特定しまし