２１日放送のＴＢＳ系「日曜日の初耳学」（日曜・後１０時）に、俳優・舘ひろしが出演。ＭＣの林修氏の父親との意外な縁に驚く一幕があった。番組冒頭で「ご存じなかったらいいんですけど。宝酒造の林光一ってご存じないですか？」と切り出した林氏。「林さんね、はいはい」と返事する舘に林氏は「僕の父です」と告白。すると舘は「本当に！？ああ、そう」と目を丸くし、林氏が「広報部長とかやっていて、石原軍団の方にお世話