Da-iCEが、7月15日(水)に新曲「アンリミテッド」を配信リリースすることが決定した。本楽曲は、メンバーの工藤大輝と花村想太が作詞・作曲を担当。本日公開された先行ジャケット写真は、漫画『サラリーマン山崎シゲル』で知られる漫画家・イラストレーターの田中光が手掛け、Da-iCEメンバーそれぞれの特徴を捉えた、ポップでユーモアあふれるデザインに仕上がっている。さらに、歌詞検索サービス「歌ネット」には早くも本楽曲の歌