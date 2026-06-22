駿河男児ボクシングジム（富士市）のマーク・ビセレス（３０）が２２日、静岡県庁を表敬訪問。東洋太平洋ライトフライ級のタイトルを奪取したことを鈴木康友知事に報告した。ビセレスは４月２９日に浜松で行われた王座決定戦で判定勝ち。知事室では、この試合のビデオが上映された。ダウンを奪う場面もしっかりと映っており、新王者は「県知事に見てもらえてうれしい」と話した。８歳で競技を始め、２０歳のときにフィリピン