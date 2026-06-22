「森の女神」をコンセプトとして活動していたVTuberの「花凪まな」さんが2026年6月21日、突如として引退を発表。その理由がSNSで波紋を広げている。「まなも負けないぞ〜ってなるんだよね」投稿からわずか5時間後花凪さんは、企業などに所属せず個人でプロデュースを行う「個人勢VTuber」として、20年12月にYouTubeチャンネルを開設し配信活動を開始。「持ち前の明るさとマシンガントークであなたを笑顔にします」として、ゲーム実