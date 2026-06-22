巨人は６７試合を終えて３５勝３０敗２分けで阪神と１差のセ・リーグ２位につけている。チーム本塁打数５４は阪神に４本差をつけてリーグトップ。１４３試合換算で１１５本と、３年ぶりとなる１００本超のペースで量産している。内訳はチームトップ１２発のキャベッジに１１本塁打のダルベックと助っ人コンビが４３％以上を占め、大城（６）佐々木（５）岸田、泉口（各４）と続く。シーズン前はブルージェイズに移籍した不動