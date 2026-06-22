元グラビアアイドルでプロレスラー、プラスサイズモデルのまなせゆうな(37)が22日までに自身のインスタグラムを更新。卵巣嚢腫(のうしゅ)と子宮筋腫の手術を終えたことを報告した。 【写真】立派な体格をいかしてプラスサイズモデルとしても人気 「昨日、無事に手術を終えることができました。すぐみんなに報告したかったのですが術後の発熱でふわふわしてしまってました。けど一番怖かった気持ち悪さがなくて思ってい