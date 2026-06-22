アヲハタの公式「X」アカウントが、パンに塗って食べるペースト状のテリーヌ「塗るテリーヌ」を紹介しています。【画像】めちゃおいしそう…相性最高のパン×アヲハタ「塗るテリーヌ」（4枚）「塗るテリーヌ」に大反響あるXユーザーが「アヲハタさん、塗るテリーヌって何ですか（おいしそうすぎ）」と投稿すると、公式アカウントは、「パンに塗って食べるペースト状のテリーヌです…！」と反応。「晩酌にはもちろんですが、