グループF最終戦となるスウェーデン戦日本代表は現地時間6月25日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）グループFの第3戦でスウェーデン代表と対戦する。スウェーデンメディアは、チュニジアを4-0で粉砕した日本への警戒を強めている。F組は2連敗のチュニジアの敗退がすでに決定。勝ち点4でオランダと日本が並び、同3のスウェーデンが続いている。日本はスウェーデン戦に引き分け以上で決勝トーナメント進出が確定。対するスウェー