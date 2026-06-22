「ウルトラマンシリーズ」60周年を記念して開催される「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」の開催に合わせたテーマカフェ「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」が、東京・池袋に期間限定でオープンします☆ 「ウルトラヒーローズEXPO 2026 サマーフェスティバル」テーマカフェ「ウルトラマン パスタ食堂 ウルスパ」 開催期間：2026年7月9日