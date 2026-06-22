7人組グループ・なにわ男子の藤原丈一郎が、8月3日に東京ドームで実施される『Bs夏の陣』でスペシャル始球式に登板することが決定した。【写真】かっこいい！ユニフォーム姿の藤原丈一郎オリックス・バファローズでは、『Bs夏の陣2026 supported by SAMTY』初陣となる東北楽天ゴールデンイーグルス戦に、特別ゲストとして藤原を迎える。筋金入りのバファローズファンである藤原が、17年ぶりとなる東京ドームでの主催公式戦で