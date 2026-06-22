警視庁（手前、共同通信社ヘリから）東京都福生市で4月、高校生をハンマーで殴打したとして傷害罪で起訴された男が、2月にリサイクル店に侵入しブランド品を盗んでいたとして、警視庁立川署が窃盗などの疑いで再逮捕していたことが22日、捜査関係者への取材で分かった。署は、何者かと一緒に盗みに入ったとみて行方を追っている。男は職業不詳高林輝行容疑者（44）＝福生市。再逮捕容疑は2月、立川市の店に侵入し、ブランド品