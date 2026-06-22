７月に台湾・台中で開催される「ワールドカレッジベースボールチャンピオンシップ」の侍ジャパン大学日本代表が２２日発表され、昨年の大学代表に選出された青学大・鈴木泰成投手（４年・東海大菅生）、渡部海捕手（４年・智弁和歌山）、亜大・前嶋藍捕手（４年・横浜隼人）、明大・榊原七斗外野手（４年・報徳学園）らを含む２８人が選ばれた。関大・米沢友翔投手（４年・金沢）や慶大・渡辺和大投手（４年・高松商）は初