6月21日に株式会社アミューズの第48期定時株主総会が両国国技館にて開催された。 （関連：【写真あり】アミューズ、株主総会で3年ぶりのアーティストパフォーマンス！甲斐翔真＆Diosが圧巻のパフォーマンス披露） 株主総会後に同会場にて行われたイベントには、アミューズに所属する3人組音楽ユニット・Diosと、今年デビュー10周年を迎えた甲斐翔真が出演。イベントの司会進行