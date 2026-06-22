チェジュ航空は、J POINT獲得基準を6月17日購入分から変更した。運賃に対するポイント付与率を、旅行会社などの公式以外での購入は5％から2％に引き下げる。会員ランクによるボーナスは変更ない。燃油サーチャージや諸税を除いた運賃部分のみがポイント付与の対象となる。さらに、対象サービス購入による搭乗後のポイント獲得を新設した。公式アプリ・ウェブサイトでの追加手荷物・事前座席指定の購入で、決済金額の2％のポイント