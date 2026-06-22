全店実食調査！『おとなの週末』が自信を持っておすすめするお店をご紹介します。今回は、東京・吉祥寺のピッツァ店『pizzeria GG（ピッツェリアジージー）』です。生地の旨さにごまかしが効かないナポリ最古のピッツァナポリで修業したふたりのピッツァ職人、中村拓巳と河野智之が、味も価格も雰囲気も”ナポリそのままのピッツェリア”として、2007年に創業した草分け的存在。ナポリの伝統に忠実な、クラシックなラインナップが