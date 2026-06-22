U-19日本代表は21日、アメリカ・ナッシュビルでトレーニングを実施した。チーム事情により神代慶人や新川志音ら複数の選手がすでに離脱しており、この日は19名が姿を見せた。ボール回しやハーフコートでの崩しなどに取り組み、汗を流した。U-19日本代表はFIFAワールドカップ2026と同時期に北米遠征を実施。U-19メキシコ代表戦では3-1で勝利し、U-19アメリカ代表戦では2-5で敗れた。また並行して日本代表のトレーニングパートナ