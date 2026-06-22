エジプト代表が待望のFIFAワールドカップ初白星を飾った。FIFAワールドカップ2026グループG・第2節が21日に行われ、エジプト代表はニュージーランド代表と対戦。15分に先制点を許したが、58分にモスタファ・ジコが同点弾を決めると、67分にはモハメド・サラーが勝ち越しゴールをマーク。さらに、82分にはマフムード・トレゼゲがダメ押しゴールを奪い、3−1で逆転勝利を収めた。そんなエジプト代表は、1934年のイタリア大会で