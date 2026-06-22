日本代表は21日、FIFAワールドカップ2026 チュニジア代表戦から一夜明け、チームベースキャンプ地のナッシュビルに戻った。4得点を奪って快勝したチュニジア戦は現地時間22時キックオフ。試合後の取材対応などもあり、選手たちが会場を後にした頃には、すでに深夜1時を回っていた。同日はメキシコ・モンテレイに宿泊し、翌21日昼にチャーター便でチームベースキャンプ地のアメリカ・ナッシュビルに移動。この日は室内でのリカ